У сірому топі та шкіряних штанях: ефектний вихід Кайлі Дженнер у Лондоні

Кайлі Дженнер провела кілька днів у Лондоні, де у її коханого та батька її дітей Тревіса Скотта були концерти, а зірка реаліті приїхала підтримати його.

У столиці Великої Британії пара часто ходила до ресторанів і, звісно, потрапляла під приціли місцевих папараці. Також Дженнер часто бачили біля готелю разом із її чотирирічною дочкою Стормі.

В один з таких днів Дженнер була одягнена в сірий обтислий топ і широкі штани зі шкіри, а в руках несла маленьку сумку. Взута Дженнер була в шкіряні гостроносі туфлі на підборах. У неї був світлий манікюр зі стразами та гарний перстень із каменем на пальці. Також лук модель доповнила масивними сережками у формі сердець. Волосся Кайлі частково зібрала у хвіст і зробила насичений макіяж.

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Фото: Getty Images

Маленька Стормі, чиї образи ми нещодавно роздивлялися, була в лакованому костюмі, що складався з куртки та спідниці у поєднанні з білим топом та кольоровими кедами.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер і Стормі / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт з дочкою / Фото: Getty Images

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