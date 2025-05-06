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- Шоу-бізнес
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У сірому вбранні фасону «русалка»: Ешлі Грем стала гостею Met Gala 2025
Модель Ешлі Грем теж відвідала минулої ночі щорічний Бал інституту костюма у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.
37-річна модель та мати трьох дітей приїхала на світський захід у світло-сірому костюмі у тонку смужку від Boss. Жакет був з V-подібним декольте, до якого Грем прикріпила невелику брошку, а максіспідниця з високим вирізом спереду та шлейфом ззаду.
Ешлі взула сірі туфлі-човники, прикрашені пряжками та стразами, зробила виразний макіяж, волосся зібрала в зачіску і вуха вдягла великі сережки.
Нагадаємо, сіре вбрання для виходу на Бал Інституту костюма обрала і модель Кендалл Дженнер. Модель приїхала у сірому костюмі від Torisheju, який складався з укороченого жакета з глибоким вирізом на декольте та максіспідниці фасону «русалка».