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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

У сірому вбранні фасону «русалка»: Ешлі Грем стала гостею Met Gala 2025

Модель Ешлі Грем теж відвідала минулої ночі щорічний Бал інституту костюма у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Associated Press

37-річна модель та мати трьох дітей приїхала на світський захід у світло-сірому костюмі у тонку смужку від Boss. Жакет був з V-подібним декольте, до якого Грем прикріпила невелику брошку, а максіспідниця з високим вирізом спереду та шлейфом ззаду.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі взула сірі туфлі-човники, прикрашені пряжками та стразами, зробила виразний макіяж, волосся зібрала в зачіску і вуха вдягла великі сережки.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Нагадаємо, сіре вбрання для виходу на Бал Інституту костюма обрала і модель Кендалл Дженнер. Модель приїхала у сірому костюмі від Torisheju, який складався з укороченого жакета з глибоким вирізом на декольте та максіспідниці фасону «русалка».

Кендал Дженнер / © Associated Press

Кендал Дженнер / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
265
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