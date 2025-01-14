У сірому вбранні і слінгбеках на шпильках: красива Єва Лонгорія з'явилася на ранковому шоу

Єва Лонгорія у стильному образі з'явилася в ефірі ранкового щоденного телешоу на каналі NBC "Today Show" у Нью-Йорку. Вона була співведучою шоу.

Акторка мала чудовий вигляд, а ще вона була у хрошому настрої і дарувала глядачам неймовірно красиву усмішку. На ній було сіре вбранн, яке складалося з сорочки з великими накладними кишенями з клапанами та спідниці міді.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Образ зірка доповнила чорними гостроносими слінгбеками на шпильках. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і перламутровий манікюр. У вухах у Єви були лаконічні сережки.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Єва Лонгорія на показі короткометражного фільму "Fireline" у Каліфорнії з'явилася у светрі кольору слонової кістки і широких штанях піскового відтінку.

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