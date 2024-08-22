У сірому вбранні та окулярах: епатажна FKA Twigs потрапила до об'єктивів фотографів

Інтерв'ю та шоу вона відвідує, оскільки за її участю вийшов фільм "Ворон".

36-річна співачка FKA Twigs, справжнє ім'я якої Талія Барнетт, потрапила до об'єктивів фотографів у Нью-Йорку. Вона сходила на інтерв'ю в шоу Good Morning America.

На знаменитості, яку також багато хто знає як колишню дівчину Роберта Паттінсона, було вбрання сірого кольору, що складалося з довгої спідниці з драпуванням, тонкої обтислої кофти, а також накидки.

Епатажності образу додавало взуття, яке нагадувало місячні черевики, адже вони були величезними і зі складками. Також на очі вона одягла незвичайні окуляри.

FKA Twigs / Фото: Getty Images

Раніше FKA Twigs також продемонструвала незвичайне взуття. Знаменитість сходила на вечерю у ботфортах коричневого кольору на величезних платформах, що були від бренду Windowsen, який сміливо міксує кутюр, спорт та футуризм. FKA Twigs співпрацює з ним давно.

FKA Twigs / Фото: Getty Images

Відсьогодні фільм "Ворон" у національному прокаті.

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