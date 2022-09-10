У сірому жакеті і мініспідниці: стильна Надя Дорофєєва на шопінгу

Співачка потішила фанів новою світлиною у соцмережі.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нове селфі, зроблене під час шопінгу. Артистка сфотографувалася у дзеркалі у кімнаті для приміряння одягу.
Позувала вона у сірому жакеті, який одягла на картату сорочку і світлу футболку, та сірій мініспідниці. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги зірки.
Свій лук Надя доповнила сірими шкарпетками і білими кедами.
"Крейзі дей тудей", - підписала знімок співачка.
Нагадаємо, раніше Дорофєєва у квітковій мінісукні сходила до галереї.
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