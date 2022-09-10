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У сірому жакеті і мініспідниці: стильна Надя Дорофєєва на шопінгу

У сірому жакеті і мініспідниці: стильна Надя Дорофєєва на шопінгу

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У сірому жакеті і мініспідниці: стильна Надя Дорофєєва на шопінгу

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка потішила фанів новою світлиною у соцмережі.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нове селфі, зроблене під час шопінгу. Артистка сфотографувалася у дзеркалі у кімнаті для приміряння одягу.

Позувала вона у сірому жакеті, який одягла на картату сорочку і світлу футболку, та сірій мініспідниці. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги зірки.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Свій лук Надя доповнила сірими шкарпетками і білими кедами.

"Крейзі дей тудей", - підписала знімок співачка.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва у квітковій мінісукні сходила до галереї.

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