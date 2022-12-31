У сірому жакеті і на шпильках: Олена Зеленська дала інтерв'ю для телемарафону

Перша леді розповіла про роботу, яку вона з командою зробила у році, який минає.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram серію дописів із підсумками року, який минає. Про них вона розповіла в інтерв’ю з Вадимом Карп’яком для телемарафону. Перша леді розповіла ведучому, чим вона з командою займалася цього року.

"Підбивати підсумки у такий надскладний для України і кожного українця рік – надскладно. Але саме зараз – надважливо. Важливо розуміти, скільки кожним із нас зроблено і що ще можна зробити. Скільки надзвичайних людей навколо. Цінувати кожен день, у якому вдалося зробити одне для одного щось корисне, щось, що наближає нашу перемогу", - зазначила Олена у дописі.

На відео Зеленська постала у діловому аутфіті. На ній був сірий жакет, чорна сорочка і чорні штани кльош. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.

До лацкану жакету дружина президента прикріпила золоту брошку. Акуратне укладання і ніжний макіяж завершили образ першої леді.

Нагадаємо, раніше Зеленська відвідала лікарню "Охматдит", де почитала маленьким пацієнтам уривки з класичної книжки Елеонор Портер "Поліанна".

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