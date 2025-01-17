У сірому жакеті та чорних штанях: папараці заскочили Камерон Діас на вулицях Лондона

52-річна голлівудська акторка Камерон Діас нещодавно повернулася в кіно і тепер займається промокампанією свого нового фільму.

Сьогодні Діас перебувала у Лондоні та відвідала студію Heart Breakfast, куди приїхала, щоб розповісти про фільм "Знову у справі", сюжет якого тримається в таємниці. Знялася у стрічці Камерон разом зі своїм колегою Джеймі Фоксом.

Камерон Діас приїхала до студії у чорній трикотажній водолазці, сірому подовженому жакеті та чорних штанях-кльош, а взула чорні туфлі на невисоких підборах. Її біляве волосся було розпущене, на обличчі був денний макіяж, у вухах золоті сережки-кільця, золотий браслет на зап'ястя та годинник, а також кілька каблучок на пальцях. Акторка мала червоний манікюр.

Камерон Діас / Фото: Getty Images

Буквально кілька днів тому Камерон сяяла на червоній доріжці в Берліні, куди вони з Фоксом приїхали, щоб презентувати картину.

Нагадаємо, востаннє Діас знімалася у кіно 2014 року в рімейку "Енні". Після цього зробила майже десятирічну перерву і була зосереджена на своєму особистому житті, сім'ї та дітях.

Камерон Діас та Джеймі Фокс / Фото: Getty Images

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