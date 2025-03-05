У сітчастій сукні на одне плече: Летиція Каста сяяла в луку від Dior на вечері в Луврі

Ексклюзивний світський захід відбувся у самому серці Парижа.
46-річна французька модель та акторка Летиція Каста з'явилася на заході в Парижі Le Grand Diner du Louvre і вийшла на фотокол, який відбувся навпроти Лувру. Галавечеря була присвячена Тижню моди, а також виставці Louvre Couture, яка відбувалась у легендарному музеї.
Каста обрала для своєї появи вечірню сукню бежевого кольору від бренду Dior, яка була виконана з тонкої сітчастої тканини, прикрашеної золотистим бісером. У неї були рукави три чверті і відкрито одне плече.
Образ Летиція доповнила високою зачіскою-хвостом, макіяжем з блискучими тінями, а також взуттям на платформі та невеликою сумкою з бісером, яка була виконана у ретроестетиці. Завершували її образ розкішні коштовності з камінням.
Також цей світський захід відвідала Карла Бруні-Саркозі – модель та колишня перша леді Франції. Вона сяяла перед фотографами у сукні, якій 30 років, створеній Джоном Гальяно.
Читайте також:
- Повторила образ Флоренс П'ю: французька модель Летиція Каста одягла прозору сукню
- Вау, яка: француженка Летиція Каста вийшла на червону доріжку кінофестивалю
- У смугастому боді та еспадрильях: Летиція Каста сходила на показ Dior у Парижі