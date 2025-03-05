У сітчастій сукні на одне плече: Летиція Каста сяяла в луку від Dior на вечері в Луврі

46-річна французька модель та акторка Летиція Каста з'явилася на заході в Парижі Le Grand Diner du Louvre і вийшла на фотокол, який відбувся навпроти Лувру. Галавечеря була присвячена Тижню моди, а також виставці Louvre Couture, яка відбувалась у легендарному музеї.

Каста обрала для своєї появи вечірню сукню бежевого кольору від бренду Dior, яка була виконана з тонкої сітчастої тканини, прикрашеної золотистим бісером. У неї були рукави три чверті і відкрито одне плече.

Летиція Каста / Фото: Getty Images

Образ Летиція доповнила високою зачіскою-хвостом, макіяжем з блискучими тінями, а також взуттям на платформі та невеликою сумкою з бісером, яка була виконана у ретроестетиці. Завершували її образ розкішні коштовності з камінням.

Також цей світський захід відвідала Карла Бруні-Саркозі – модель та колишня перша леді Франції. Вона сяяла перед фотографами у сукні, якій 30 років, створеній Джоном Гальяно.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

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