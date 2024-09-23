У сітчастому міні та вуалі: Мадонна в епатажному вбранні з'явилася в Мілані

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції весна-літо 2025 італійського Модного дому Dolce & Gabbana. Гостею показу стала співачка Мадонна — вона з'явилася на заході у чорній довгій фаті та короні.

Мадонна / Фото: Associated Press

Потім 66-річна жінка завітала на вечірку бренду, яка проводилася після показу. Її сфотографували у супроводі охорони, коли вона виходила з будівлі.

Мадонна була одягнена досить епатажно, оскільки обрала сітчасте міні світлого кольору, яке носила у поєднанні з чорним корсетом та боді. Також свій образ жінка доповнила сітчастими колготками, високими рукавичками та горжеткою. Попкоролева одягла високі чоботи зі шнурівкою, безліч прикрас на шию, а волосся прикрасила чорною мереживною вуаллю.

Мадонна / Фото: Getty Images

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