У скромній сукні-футлярі: Памела Андерсон відвідала гламурний галавечір

Памела Андерсон кардинально змінилася і те, що вона не носить більше, макіяж не дивує. Акторка також обирає для своїх світських виходів лаконічні сукні без декору.

4 грудня вона з'явилася на галавечорі під назвою "Жінки в індустрії розваг", який проводив журнал The Hollywood Reporter у Беверлі-Гіллз. Памела одягла сукню довжини міді сірого кольору та без рукавів. Верхня частина сукні була трохи вільною та з напуском.

Образ акторки доповнили чорні колготки, босоніжки на підборах і проста зачіска — її волосся просто було зібрано в хвіст.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Цей захід зірка відвідала після того, як сяяла на червоній доріжці у сукні без бретельок і з невеликим шлейфом від Oscar de la Renta, яка була відтінку шампанського.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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