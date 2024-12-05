У скромній сукні-футлярі: Памела Андерсон відвідала гламурний галавечір

57-річна акторка позувала фотографам на новому заході.
Памела Андерсон кардинально змінилася і те, що вона не носить більше, макіяж не дивує. Акторка також обирає для своїх світських виходів лаконічні сукні без декору.
4 грудня вона з'явилася на галавечорі під назвою "Жінки в індустрії розваг", який проводив журнал The Hollywood Reporter у Беверлі-Гіллз. Памела одягла сукню довжини міді сірого кольору та без рукавів. Верхня частина сукні була трохи вільною та з напуском.
Образ акторки доповнили чорні колготки, босоніжки на підборах і проста зачіска — її волосся просто було зібрано в хвіст.
Цей захід зірка відвідала після того, як сяяла на червоній доріжці у сукні без бретельок і з невеликим шлейфом від Oscar de la Renta, яка була відтінку шампанського.
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