У скромній сукні та з сумочкою: трансгендерна модель Валентина Сампайо на червоній доріжці

Вона з'явилася на відкритті заходу та показі фільму "Білий шум".

25-річна бразильська модель і акторка Валентина Сампайо є першою відкритою трансгендерною моделлю Victoria's Secret, що працювала з білизняним брендом. Зірка неодноразово з'являлася на обкладинках таких видань як Vanity Fair Italia, Elle Mexico та L'Officiel Turkiye. Також вона працювала з такими брендами, як Dior, H&M, Marc Jacobs, Moschino та Philipp Plein.

Тепер Валентина вирішила підкорити доріжку Венеційського кінофестивалю, на якій з'явилася у ніжній і навіть трохи скромній сукні на одне плече від бренду Armani. Вбрання було виконане як би на запах і його край прикрашали стрази

Свій образ зірка доповнила сумочкою та босоніжками зі стразами, лаконічним макіяжем, а волосся просто вирівняла та розпустила.

Валентина Сампайо / Фото: Getty Images

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