У скромному комбінезоні та лакованих ботильйонах: Мел Бі сходила до театру

У скромному комбінезоні та лакованих ботильйонах: Мел Бі сходила до театру

Співачка Мелані Браун, відома по роботі в культовій групі Spice Girl, вчора ввечері вона відвідала театр у Лондоні та була заскочена папараці.

46-річна Мелані відвідала виставу Цирка дю Солей "Cirque du Soleil: Luzia" у Королівському Альберт-Холі в Лондоні. Співачка одягла на захід скромний чорний комбінезон, підкреслила талію тонким леопардовим поясом, в тон якому підібрала маленьку леопардову сумку на ремінці-ланцюжку, а також взула лаковані ботильйони на стійких підборах.

Мел Бі / Getty Images

У Браун був червоний манікюр, кучеряве волосся було красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж з пишними віями.

На цю саму виставу, зазначимо, приїжджала і Піппа Міддлтон, молодша сестра герцогині Кембриджської. Вона була заскочена в червоному ефектному комбінезоні та під руку з чоловіком.

Піппа та Джеймс Меттьюзи / Getty Images

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