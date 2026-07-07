У скульптурному нагруднику і вбранні з квітковими аплікаціями: Зендея вразила двома образами на івенті

Зендея / © Associated Press

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На лондонській прем’єрі фільму Крістофера Нолана «Одіссея» Зендея, яка зіграла у ньому богиню Афіну, продемонструвала одразу два ефектні образи, які були кардинально різні за настроєм.

Зендея / © Associated Press

Спочатку акторка постала в аутфіті з колекції Schiaparelli Fall 2026 Haute Couture від Даніеля Роузберрі. На ній був авангардний нагрудник, виконаний у вигляді білої анатомічної скульптури жіночого торса, що нагадувала мармурову статую. Незвичайний корсет плавно переходив у довгу спідницю, оздоблену торочкою з білих і сріблястих намистин. Завдяки градієнту вбрання мало особливо ефектний вигляд під спалахами фотокамер.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Аутфіт Зендея доповнила розкішним багатоярусним діамантовим кольє Chopard, діамантовими сережками-пусетами і золотою каблучкою з діамантом. Взута вона була у нюдові туфлі-човники. Волосся акторка уклала у романтичну зачіску з плетінням і локонами та зробила макіяж з довгими накладними віями, глянцевим блиском і бежевим контуром на губах.

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Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Потім зірка з’явилася перед фотографами у вбранні з колекції Valentino Fall 2026 RTW, яке складалося із зеленого ліфа на бретельках-листях, створеного з квіткових аплікацій, та блідо-болотній спідниці з драпуванням й асиметричним подолом. Боки і спина Зендеї були оголені.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

До другого луку акторка підібрала сірі шкіряні гостроносі туфлі та довгі діамантові сережки-люстри. Вона залишила ту саму романтичну зачіску з косами і ніжний мейкап.

Зендея / © Associated Press

Обидва образи Зендеї були красивими і вчергове підтвердили її статус як однієї з головних сучасних модних ікон.

Зендея / © Associated Press

Нагадаємо, на фотоколі фільму «Одіссея» Зендея одягла білу сукню з відкритою спиною і розрізом ззаду на подолі від бренду Jacquemus, яка була схожа на давньогрецький хітон.

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