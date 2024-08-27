У слінгбеках від Dolce Gabana і з бантом на голові: британська модель навприсядки позувала у фотосеті

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон – показала в Instagram свій ефектний спокусливий образ, у якому вона знялася у новій фотосесії.

Перед об'єктивом фотокамери красуня постала у провокаційній позі – навприсядки. На ній було чорне боді з пікантним декольте і чорні капронові колготи. Лук вона доповнила чорними лакованими гостроносими слінгбеками на шпильках і з ремінцями, на яких були золоті логотипи Dolce&Gabbana.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Меган зробили об'ємну зачіску "Мальвіна", яку прикрасили великим чорним бантом на маківці, макіяж із акцентом на очах і французький манікюр. У вухах унеї були лаконічні сережки-цвяшки, а на зап'ясті – браслет.

Нагадаємо, Меган Бартон Генсон у нічній сорочці білого кольору з мереживом блиснула сосками.

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