У сливовому светрі і плісованій спідниці: верховна представниця ЄС Кая Каллас на діловій зустрічі у Канаді
Кая Каллас у гарному образі зустрілася зі своїми колегами.
Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, яка відбулася у курортному готелі White Oaks у Канаді.
Політикиня була одягнена у вовняний светр сливового відтінку, з-під якого визирав молочний комір і манжети від сорочки, та сіра плісована спідниця міді. Взута вона була у кремово-чорні шкіряні туфлі на стійких підборах.
Кая зробила скромну зачіску, зібравши верхні пасма волосся, і макіяж із рожевою помадою. У вухах у неї були лаконічні сережки з камінням.
Нагадаємо, Кая Каллас на зустрічі у Брюсселі з’явилася у червоній сукні міді з принтом polka dot.