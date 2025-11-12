У сливовому светрі і плісованій спідниці: верховна представниця ЄС Кая Каллас на діловій зустрічі у Канаді

Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, яка відбулася у курортному готелі White Oaks у Канаді.

Кая Каллас / © Associated Press

Політикиня була одягнена у вовняний светр сливового відтінку, з-під якого визирав молочний комір і манжети від сорочки, та сіра плісована спідниця міді. Взута вона була у кремово-чорні шкіряні туфлі на стійких підборах.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая зробила скромну зачіску, зібравши верхні пасма волосся, і макіяж із рожевою помадою. У вухах у неї були лаконічні сережки з камінням.

Реклама

Нагадаємо, Кая Каллас на зустрічі у Брюсселі з’явилася у червоній сукні міді з принтом polka dot.