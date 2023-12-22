У смарагдовій білизні і гартерах: британська телезірка у спокусливому образі зробила селфі

Британська телезірка Глоя Феррі продовжує спокушати фоловерів в Instagram своїми гарячими фото.

Цього разу жінка приміряла сексуальний комплект білизни смарагдового кольору, який складався із бюстгальтера, трусів, пояса для підтяжок і гартерів. Білизна ідеально сиділа на її стрункій і спокусливій фігурі.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

На селфі Феррі постала зі скуйовдженим розпущеним волоссям, із макіяжем із чорними стрілками та з довгим ніжним манікюром.

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі похизувалася сексуальним тілом у білій білизні з мереживом та білих панчохах із підтяжками.

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