У смарагдовій білизні і гартерах: британська телезірка у спокусливому образі зробила селфі

Глоя Феррі обожнює наповнювати свій фотоблог пікантними світлинами.
Британська телезірка Глоя Феррі продовжує спокушати фоловерів в Instagram своїми гарячими фото.
Цього разу жінка приміряла сексуальний комплект білизни смарагдового кольору, який складався із бюстгальтера, трусів, пояса для підтяжок і гартерів. Білизна ідеально сиділа на її стрункій і спокусливій фігурі.
На селфі Феррі постала зі скуйовдженим розпущеним волоссям, із макіяжем із чорними стрілками та з довгим ніжним манікюром.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі похизувалася сексуальним тілом у білій білизні з мереживом та білих панчохах із підтяжками.
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