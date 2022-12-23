У смарагдовій мінісукні і з сережками-драконами: учасниця "Холостяка-12" на груповому побаченні

Олександра Погорєлова продемонструвала красивий аутфіт на зустрічі з Алексом Топольським.

Учасниця романтичного шоу "Холостяк-12" – 29-річна директорка ІТ-компанії Олександра Погорєлова – у дев'ятому випуску проєкту пішла на групове побачення з Алексом Топольським.

В Instagram Саша опублікувала фото свого ефектного аутфіту з побачення.

Вона була одягнена у смарагдову мінісукню із запахом, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі. Вбрання дівчина доповнила чорними замшевими ботфортами. У вухах у неї були золоті сережки у вигляді китайського дракона.

Саша Погорєлова/Instagram

Нагадаємо, на минулій церемонії троянд Олександра постала у сукні з блискучим верхом з V-подібним декольте, прозорими рукавами і білим низом.

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