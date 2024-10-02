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У смарагдовій сукні-бюстьє: американська акторка в образі від українського бренду з'явилася на вечірці

У смарагдовій сукні-бюстьє: американська акторка в образі від українського бренду з'явилася на вечірці

У смарагдовій сукні-бюстьє: американська акторка в образі від українського бренду з'явилася на вечірці

Кейлі Ковен / Фото: Getty Images

Кейлі Ковен в ефектному вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Американська акторка Кейлі Ковен відвідала ювілейну вечірку Balmain Hair 1974, яка відбулася у ресторані Laperouse у Парижі.

Дівчина обрала для своєї появи ефектну сукню смарагдового кольору без бретельок від українського бренду Wonà by Wonà Concept. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Ковен.

Кейлі Ковен / © Getty Images
Кейлі Ковен / Фото: Getty Images

Аутфіт Кейлі доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем з чорними стрілками, а також чорними босоніжками.

Нагадаємо, Кейлі Ковен потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Вона продемонструвала сексуальний лук у бежевому шкіряному костюмі, який був зімітований під денім.

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