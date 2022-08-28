У смарагдовій сукні і розкішних прикрасах: Ізабель Гулар похизувалася накачаним пресом

37-річна бразильська модель в ефектному образі знялася у фотосеті.

Ізабель Гулар знялася у стильній фотосесії, якою поділилася зі своїми фоловерами в Instagram.

На знімках модель постала у смарагдовій оксамитовій сукні максі з вирізом на животі, який дозволив їй похизуватися своїм накачаним пресом.

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Гулар також продемонструвала, як чудово сидить вбрання на її стрункій фігурі.

Образ Ізабель доповнила розкішними прикрасами Tiffany & Co., які постійно демонструвала на камеру.

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Їй зробили ідеально рівне укладання, насичений макіяж і чорний довгий манікюр.

Нагадаємо, раніше Гулар у блакитному бікіні з ромашками продемонструвала ідеальну фігуру.

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