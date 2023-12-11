У смарагдовій сукні та з безліччю прикрас: акторка Єва Грін на прем'єрі фільму

Француженка вибирала для своєї появи сукню, яка ідеально вписалася у тематику заходу.
Акторка Єва Грін відвідала прем'єру фільму "Три мушкетери: Міледі", яка відбулася у кінотеатрі Cinema Le Grand Rex у Парижі.
На червону доріжку зірка вийшла у розкішній сукні зеленого відтінку, що була виконана у стилі ампір.
Вбрання мало довгі рукави з блискавками та фасону Джульєтти, підняту лінія талії, кілька складок на спідниці, а також ефектне квадратне декольте.
Виконана сукня була з важкого оксамиту, а також мала довгий шлейф.
Лук Єва доповнила яскравим макіяжем і безліччю прикрас — сережками у вухах і величезними каблучками, які прикрашали пальці рук.
Читайте також:
- У ніжних образах на тлі природи: Єва Грін стала головною героїнею французького глянцю
- Яке декольте: Єва Грін у ефектній сукні приїхала на вечірку Bvlgari
- У розкішній сукні та лакових лубутенах: Єва Грін на прем'єрі фільму в Лондоні