У смарагдовій сукні та з безліччю прикрас: акторка Єва Грін на прем'єрі фільму

Француженка вибирала для своєї появи сукню, яка ідеально вписалася у тематику заходу.

Акторка Єва Грін відвідала прем'єру фільму "Три мушкетери: Міледі", яка відбулася у кінотеатрі Cinema Le Grand Rex у Парижі.

На червону доріжку зірка вийшла у розкішній сукні зеленого відтінку, що була виконана у стилі ампір.

Вбрання мало довгі рукави з блискавками та фасону Джульєтти, підняту лінія талії, кілька складок на спідниці, а також ефектне квадратне декольте.

Виконана сукня була з важкого оксамиту, а також мала довгий шлейф.

Єва Грін / Фото: Getty Images

Лук Єва доповнила яскравим макіяжем і безліччю прикрас — сережками у вухах і величезними каблучками, які прикрашали пальці рук.

Єва Грін / Фото: Getty Images

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