У смарагдовій сукні та з сумкою-кулею: блогерка Леоні Ганне на відкритті готелю у Дубаї

Німецька модна блогерка, зірка стритстайлу та інфлюенсерка - 34-річна Леоні Ганне була однією з тих, кому пощастило побувати на концерті Бейонсе, який відбувся 21 січня в Дубаї.

Попдіва вперше за кілька років виступала, але не на сольносу шоу - вона була хедлайнеркою під час грандіозного та пафосного відкриття нового готелю Atlantis The Royal.

Для гостей відкриття діяв суворий дрескод - вони мали прийти у вечірніх образах, саме тому Леоні обрала довгу смарагдову сукню від бренду Valentino.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Вбрання було повністю розшите лелытками, які трохи нагадували луску, а також мало дуже глибоке V-подібне декольте. Образ інфлюенсерка доповнила сумкою-кулею та прикрасами, теж від Valentino. Також вона зробила лаконічну зачіску, уклавши волосся назад, і гарний макіяж очей із блискітками.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Сама ж Бейонсе під час свого шоу продемонструвала три образи, одним із яких був лук від українського бренду Frolov.

Бейонсе / Фото: Getty Images

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