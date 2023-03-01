У смарагдовій сукні та жакеті: ефектна Сальма Гаєк на Паризькому тижні моди

Сальма Гаэк разом із чоловіком Франсуа-Анрі Піно та його дочкою Матильдою Піно відвідали показ Saint Laurent під час Тижня моди в Парижі.

56-річна Сальма була одягнена в смарагдову сукню з напівпрозорим декольте і високою горловиною, а зверху одягла короткий чорний жакет. Взута акторка була у масивні чоботи на прихованій платформі та підборах, а в руці тримала чорний клатч.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Образ свій знаменитість доповнила великим золотим ланцюгом на шиї з кулоном, підкреслила свої риси обличчя за допомогою зелених тіней для повік, а довге волосся акуратно уклала.

22-річна дочка Анрі-Піно Матильда була одягнена у бежеву максісукню і зверху одягла об'ємну куртку, а взута була у босоніжки на підборах. У руках модель була біла сумка. Волосся Матильди було частково зібрано у хвіст, а на обличчі був насичений макіяж.

Сальма Гаєк, Франсуа-Анрі Піно та його дочка Матильда Піно / Фото: Getty Images

Франсуа стояв посередині двох жінок і обіймав їх за талії. Бізнесмен був у блискучому чорному піджаку, джемпері з високою горловиною та штанях.

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