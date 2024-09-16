У смарагдовій сукні від Balenciaga: Наомі Воттс у пом'ятому вбранні прийшла на премію

55-річна акторка у супроводі чоловіка з'явилася на світській церемонії.

Наомі Воттс відвідала 76-ту церемонію вручення премії "Еммі", яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці акторка з'явилася у гарній смарагдовій вечірній сукні від бренду Balenciaga. Вбрання було без бретельок і мало ззаду великий бант, який переходив у шлейф.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Тканина сукні на спідниці була пом'ята, що трішки псувало загальне враження від її аутфіту.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Наомі зробила акуратне укладання боб-каре, макіяж із червоною помадою і прикрасила вуха сережками-ланцюжками з діамантами від Harry Winston.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона також позувала зі своїм чоловіком – актором Біллі Крудалом, із яким трималася за руки. Крудал, до речі, отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану у драматичному серіалі за роль у "Ранковому шоу".

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Наомі Воттс на заході у Нью-Йорку постала у вільній короткій сукні з пишними короткими рукавами, прихованими кишенями і без бюстгальтера.

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