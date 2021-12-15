У смарагдовій сукні від Etro: Ніколь Кідман із чоловіком на прем'єрі фільму

У смарагдовій сукні від Etro: Ніколь Кідман із чоловіком на прем'єрі фільму

Знаменитість приголомшила розкішним образом.

Ніколь Кідман відвідала прем'єру фільму "Бути Рікардо" на батьківщині в Австралії. Показ відбувся у кінотеатрі Hayden Orpheum Picture Palace у місті Сіднеї, а на червоній доріжці головна зірка заходу з'явилася у смарагдовій сукні від італійського бренду Etro.

Максісукня була розшита лелытками різних відтінків, які створювали гарний малюнок. Образ Ніколь доповнила сережками-краплями, кількома перснями, браслетами та червоним манікюром. Також у неї в руці був сатиновий клатч, а взула вона босоніжки зі стразами.

Ніколь Кідман / Getty Images

На червоній доріжці акторка з'явилася в компанії свого чоловіка – кантрі-співака та композитора Кіта Урбана.

Ніколь Кідман / Getty Images

Нагадаємо, у новій картині "Бути Рікардо" Ніколь зіграла разом з Гав'єром Бардемом, вони виконали ролі акторів-подружжя Люсіль Болл і Десі Арнаса, які прославилися завдяки першому в історії телебачення ситкому "Я люблю Люсі", що виходив на екрани в 50-х роках. .

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