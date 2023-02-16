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У смарагдовій сукні-вишиванці і кросівках: Оксана Пекун у гарному образі заспівала для військових

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
215
Час на прочитання
2 хв
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У смарагдовій сукні-вишиванці і кросівках: Оксана Пекун у гарному образі заспівала для військових

Оксана Пекун/Facebook Оксани Пекун

Народна артистка України обрала для виступу розкішне національне вбрання.

Оксана Пекун взяла участь у концерті для українських військових, щоб підтримати їхній бойовий дух. Відео і фото із заходу вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

На сцені артистка з'явилася у розкішній сукні-вишиванці смарагдового кольору з білими і зеленими китицями від українського бренду "Вишиваночка". Сукня має назву "Незламна". Талію вона підкреслила тканинним поясом.

Вбрання зірка скомбінувала з білими кросівками, які чудово до нього пасували. Оксана зробила акуратне укладання, вечірній макіяж і прикрасила вуха довгими сережками з білими кулями з бісеру.

Оксана Пекун/Facebook Оксани Пекун / ©
Оксана Пекун/Facebook Оксани Пекун

"Наші захисники, ви достойні найкращих слів і поваги! Так приємно дарувати вам свою творчість, щоб підтримати дух, настрій і додати віру у себе та свою міць у рішучій боротьбі за перемогу", - написала у дописі Пекун.

Нагадаємо, Оксана Пекун отримала телепремію "Гордість Тернопілля" у номінації "Співачка року". На церемонії співачка постала у чорному костюмі з вишивкою на жакеті і лампасами на штанях. 

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Дата публікації
Перегляди
215
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