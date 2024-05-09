У смарагдовій сукні з декольте: Акторка Елізабет Герлі підкреслила гарну фігуру вбранням

58-річна Елізабет Герлі відвідала спеціальний показ фільму "Суворо конфіденційно", який відбувся в Everyman Chelsea в Лондоні. Зірка мала дуже ефектний вигляд, оскільки одягла сукню, яка виграшно підкреслювала її фігуру.

Вбрання зірки було від бренду Zuhair Murad. Сукня довжини міді була розшита дрібними лелітками, мала довгі рукави, а також асиметричне декольте на грудях. Також сукню прикрашав високий розріз на спідниці, який демонстрував її ноги.

Завершували образ Елізабет сріблясті босоніжки на підборах, довгі сережки з діамантами та яскравий макіяж очей.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Компанію на цьому заході Герлі склав її 22-річний син Деміан. Молодий режисер-початківець, модель і актор одягнувся у все чорне — однотонну сорочку, костюм у принт, а також завершив образ черевиками на підборах і ланцюжком на шиї з підвіскою-хрестом. Волосся Деміан поклав у об'ємну зачіску з проділом.

Елізабет та Деміан Герлі / Фото: Getty Images

На цей захід з матір'ю він прийшов, оскільки є режисером і автором сценарію фільму "Суворо конфіденційно". Елізабет у ньому зіграла головну роль. Фільм вийшов досить провокаційним і через нього Деміан зіштовхнувся із критикою.

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