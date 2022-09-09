Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У смарагдовій сукні з декольте: Патрісія Кларксон в елегантному луку відвідала благодійний галавечір

Дата публікації
Перегляди
2075
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У смарагдовій сукні з декольте: Патрісія Кларксон в елегантному луку відвідала благодійний галавечір

Патрісія Кларксон / Фото: Getty Images

62-річна американська акторка одягла на світський захід ефектне вбрання від Elie Saab.

Патрісія Кларксон відвідала благодійний галавечір amfAR у Венеції. Для цієї події вона обрала елегантний аутфіт.

На акторці була довга сукня смарагдового кольору від бренду Elie Saab із осінньо-зимової колекції 2022 року. Вбрання мало американську пройму і пікантним декольте. Одне її плече накривала накидка-плащ.

Патрісія Кларксон / © Getty Images
Патрісія Кларксон / Фото: Getty Images

Волосся Кларксон розпустила, зробила макіяж смокі айс і завершила образ діамантово-смарагдовими сережками.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація