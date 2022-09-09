У смарагдовій сукні з декольте: Патрісія Кларксон в елегантному луку відвідала благодійний галавечір

62-річна американська акторка одягла на світський захід ефектне вбрання від Elie Saab.

Патрісія Кларксон відвідала благодійний галавечір amfAR у Венеції. Для цієї події вона обрала елегантний аутфіт.

На акторці була довга сукня смарагдового кольору від бренду Elie Saab із осінньо-зимової колекції 2022 року. Вбрання мало американську пройму і пікантним декольте. Одне її плече накривала накидка-плащ.

Патрісія Кларксон / Фото: Getty Images

Волосся Кларксон розпустила, зробила макіяж смокі айс і завершила образ діамантово-смарагдовими сережками.

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