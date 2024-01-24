У смарагдовій сукні з глибоким декольте: ефектна Белла Торн на Паризькому тижні моди

26-річна акторка і співачка привернула до себе увагу сміливим вирізом.

Белла Торн відвідала показ Stéphane Rolland Haute Couture весна/літо 2024, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Акторка з'явилася там у розкішній смарагдовій сукні максі і з такою самою накидкою на голову.

Головний акцент у її аутфіті був на відвертому глибокому декольте, щедро розшитому намистинами в тон. Зону декольте Торн намастила хайлайтером.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Із-під накидки визирало хвилясте укладання. На її обличчі був макіяж із ніжно-рожевою помадою на губах, очі вона підкреслила чорним олівцем. Лук вона доповнила срібним браслетом, каблучкою з великим каменем і довгим чорним манікюром.

Нагадаємо, Белла Торн на галаконцерті The Art of Elysium 2024 HEAVEN у Лос-Анджелесі з'явилася у провокаційній сукні-сітці кольору вівсянки зі стразами.

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