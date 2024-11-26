У смарагдовій сукні з лелітками: 73-річна Джейн Сеймур сяяла на червоній доріжці

73-річна акторка Джейн Сеймур, яка прославилася роллю у фільмі про Джеймса Бонда "Живи і дай померти" 1973 року, взяла участь у 52-й церемонії вручення міжнародної премії "Еммі", яка відбулася в готелі Hilton Midtown у Нью-Йорку.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

Вона вийшла на публіку в розкішній прямій, приталеній і довгій сукні смарагдового кольору, яка була повністю розшита лелітками. У цього вбрання було дуже глибоке V-подібне декольте та бретелька-галтер.

Вбрання акторка доповнила своїм улюбленим укладанням з прямим волоссям, макіяжем та кількома ювелірними прикрасами. Також вона взула туфлі на підборах.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також сукню з лелітками Джейн Сеймур одягала на червону доріжку церемонії вручення премії AFI Life Achievement Award, яка цього року була присвячена акторці Ніколь Кідман і відбулася в Лос-Анджелесі.

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