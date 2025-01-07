У смарагдовій сукні з оголеними плечима: американський телеведучий в елегантному образі сяяли на премії

Джонатан Ван Несс обрали для своєї появи на кіноподії красиве вбрання від Christian Siriano.
Американський перукар, телеведучий і небінарна персона (це людина, яка не почувається виключно жінкою або виключно чоловіком) – Джонатан Ван Несс – відвідали церемонію вручення премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці Джонатан з'явилися в елегантній сукні максі з драпуванням, оголеними плечима, об'ємною бретелькою-воланом та зі шлейфом від бренду Christian Siriano.
Ван Несс розпустили волосся, зробили легкий макіяж із пишними віями і глянцевим блиском на губах та прикрасили руки каблучками з камінням.
Нагадаємо, Джонатан Ван Несс на післяоскарівській благодійній вечірці Елтона Джона постали в елегантній чорній сукні з невеликим шлейфом, з одним рукавом і атласним коміром в зоні декольте.
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