У смарагдовій сукні з пікантним декольте: Катерина Бужинська продемонструвала ефектний образ

Співачка у розкішному вигляді виступила на концерті.

Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram свій новий ефектний образ, у якому вона з'явилася на одному з концертів у межах свого благодійного туру містами України.

Артистка постала на фото у смарагдовій обтислій сукні без бретельок і з пікантним декольте, прикрашеній блискучою вишивкою.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Аутфіт Катерина доповнила високим довгим хвостом, вечірнім макіяжем із акцентом на червоній помаді і червоним манікюром. Свій лук співачка завершила гарними прикрасами.

Нагадаємо, найближчі дати концертів Катерини Бужинської і Михайла Грицкана у межах їхнього благодійного туру "Воля": 17.03 – Тальне, 19.03 – Південноукраїнськ, 21.03 – Київ, 22.03 – Полтава, 23.03 – Голованівськ, 24.03 – Меліоративне, 25.03 –Дніпро.

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