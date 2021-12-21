У смарагдовій сукні з плісированою спідницею: учасниця "Холостяка" відвідала конкурс краси

Анна Гузєєва вийшла на червону доріжку в ефектному аутфіті.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – днями завітала на конкурс краси Queens Award Ceremony. Для червоної доріжки дівчина обрала гарний вечірній образ.

Анна одягла смарагдову сукню до підлоги з плісорованою спідницею, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі. Волосся вона зібрала в гладкий пучок і зробила насичений макіяж із акцентом на червоній помаді.

Анна Гузєєва/Instagram Ганни Гузєєвої

У вухах Гузеєвої були елегантні довгі сережки. Червоний манікюр завершив лук красуні.

Анна – смілива дівчина, яка не боїться експериментувати з аутфітами. Вона знялася у сміливій фотосесії в образі "поганої черниці". Гузєєва спокусливо позувала в еротичному костюмі із сексшопу. На ній була лакована мініспідниця з розрізами та прозорий топ із білим коміром. Соски дівчина заклеїла хрестиком.

Ганна Гузєєва/Instagram Ганни Гузєєвої

Анна Гузєєва/Instagram Ганни Гузєєвої

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