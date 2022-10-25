У смарагдовій сукні з розрізом до стегна: українська танцівниця сяяла в ефектному образі на премії у Лондоні

У Лондоні відбулася церемонія вручення нагород премії Pride of Britain Awards 2022. Серед зіркових красунь на червоній доріжці з'явилася і україно-словенська професійна танцівниця, багаторазова чемпіонка Словенії з бальних та латиноамериканських танців, дворазова чемпіонка світу та Європи – 33-річна Надія Бичкова, яка родом із Луганська.

Зараз Надія досить популярна у Великій Британії, оскільки вже не один сезон бере участь у танцювальному телепроєкті Strictly Come Dancing.

На церемонію Бичкова прийшла разом зі своїм бойфрендом - британським хореографом Каєм Віддрінгтоном. Перед камерами вони позували, обіймаючись і усміхаючись.

Надія Бичкова і Кай Віддрінгтон / Фото: Getty Images

Надя мала неперевершений вигляд. На ній була смарагдова асиметрична сукня з паєтками від бренду Kruszynska. Вбрання мало виріз на талії і розріз до стегна, який дозволив красуні продемонструвати свої стрункі ноги.

Ефектний аутфіт Бичкова доповнила перламутровими босоніжками на шпильках і бежевим лакованим клатчем.

Надія Бичкова / Фото: Getty Images

Волосся Надія зібрала у низький хвіст і зробила макіяж смокі айс. Лук білявка доповнила елегантними золотистими сережками.

Кай був одягнений у чорний костюм-трійку, білу сорочку, сіру краватку і чорні туфлі.

Нагадаємо, церемонію також відвідала зірка британського реалітішоу "Острів кохання" Зара Макдермотт. Вона була одягнена у золоту сукню з драпуванням, яка ідеально облягала її струнку фігуру.

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