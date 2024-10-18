У смарагдовій сукні зі стразами та квітами: Брі Ларсон сяяла на модному шоу у Нью-Йорку

Гламурна сукня підкреслювала фігуру знаменитості і вона була настільки самодостатньою, що Брі не обтяжувала лук зайвими деталями.

Красуня Брі Ларсон — зірка супергеройських фільмів Marvel та гучного серіалу "Уроки хімії" — відвідала модне шоу в Нью-Йорку — показ бренду Giorgio Armani прет-а-порт весна-літо 2025.

Захід відбувся у Park Avenue Armory, а Брі сяяла на ньому у смарагдовій сукні-бюстьє. Верхня частина вбрання була декорована стразами, а ось довга спідниця виконана з оксамиту і прикрашена вишивкою у вигляді великих троянд з лелітками та бісером.

Вечірній образ акторка доповнила лише елегантним укладанням, легким макіяжем та набором прикрас – сережками з камінням та каблучкою.

Брі Ларсон / Фото: Getty Images

Також цей гламурний світський захід відвідали багато інших зірок, серед яких особливу увагу привернула Памела Андерсон. Зірка серіалу 90-х "Рятувальники Малібу" продемонструвала елегантний образ, а також знову відмовилася від макіяжу.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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