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У смарагдовій сукні зі стразами: Ярослава Магучіх здобула престижну нагороду

У смарагдовій сукні зі стразами: Ярослава Магучіх здобула престижну нагороду

Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

Вона одягла сукню від українського бренду.

У місті Скоп'є, що у Північній Македонії, відбулася церемонія нагородження Athlete of the Year Awards-2024. На цьому заході Олімпійську чемпіонку 23-річну Ярослава Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою року.

Українка побила 37-річний світовий рекорд та стала першою в історії нашої країни спортсменкою, яку визнали легкоатлеткою року в Європі. На церемонії дівчина затьмарила просто всіх, оскільки вийшла на фотокол у розкішній і водночас гламурній сукні смарагдового кольору.

Вбрання мало довгу спідницю і корсетний верх з декольте-серцем. Образ Ярослава завершила макіяжем, лаконічним манікюром, вечірнім макіяжем та туфлями на підборах. Доповнювали її вбрання також прикраси, особливу увагу привернула підвіска на шиї, адже на ній був напис Dnipro. Це рідне місто зірки.

Ярослава Магучіх / © Getty Images
Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ярослава також привернула до себе увагу не лише через спортивні досягнення, а також тому, що спала на Олімпіаді в Парижі і її почали називати Сплячою красунею.

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