У смарагдовому костюмі і капелюсі від Руслана Багінського: Мадонна сходила на виставку картин сина

65-річна співачка вже не вперше одягає головні убори від українського дизайнера.

Мадонна відвідала персональну виставку колекції картин свого сина Рокко Річі. Знімки з культурного походу співачка опублікувала в Instagram.

Мадонна з сином / Фото: Instagram Мадонни

"Я така щаслива мати вільний вечір, щоб насолодитися останньою колекцією картин свого сина Рокко під назвою "Pack A Punch", натхненною бійцями муай-тай. Так пишаюся!" – написала у дописі артистка.

Мадонна / Фото: Instagram Мадонни

Зірка обрала для свого виходу смарагдовий костюм-трійку з принтом, який складався з жакета, жилету і штанів, білі мереживні рукавички і білі гостроносі туфлі.

Мадонна з сином / Фото: Instagram Мадонни

Аутфіт артистка доповнила білим ковбойським капелюхом від українського дизайнера Руслана Багінського та чорно-білою сумкою.

Мадонна / Фото: Instagram Мадонни

Вона зробила ідеально рівне укладання, насичений макіяж, шию прикрасила ланцюжками з діамантами, а пальці – каблучками.

Мадонна з дітьми / Фото: Instagram Мадонни

Рокко був одягнений у білий костюм, синю сорочку і чорні туфлі.

Мадонна з сином / Фото: Instagram Мадонни

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Руслан Багінський створив два капелюхи для дружини короля Великої Британії – королеви Камілли та його невістки – принцеси Уельської Кейт.

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