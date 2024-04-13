У смарагдовому костюмі і капелюсі від Руслана Багінського: Мадонна сходила на виставку картин сина

65-річна співачка вже не вперше одягає головні убори від українського дизайнера.
Мадонна відвідала персональну виставку колекції картин свого сина Рокко Річі. Знімки з культурного походу співачка опублікувала в Instagram.
"Я така щаслива мати вільний вечір, щоб насолодитися останньою колекцією картин свого сина Рокко під назвою "Pack A Punch", натхненною бійцями муай-тай. Так пишаюся!" – написала у дописі артистка.
Зірка обрала для свого виходу смарагдовий костюм-трійку з принтом, який складався з жакета, жилету і штанів, білі мереживні рукавички і білі гостроносі туфлі.
Аутфіт артистка доповнила білим ковбойським капелюхом від українського дизайнера Руслана Багінського та чорно-білою сумкою.
Вона зробила ідеально рівне укладання, насичений макіяж, шию прикрасила ланцюжками з діамантами, а пальці – каблучками.
Рокко був одягнений у білий костюм, синю сорочку і чорні туфлі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Руслан Багінський створив два капелюхи для дружини короля Великої Британії – королеви Камілли та його невістки – принцеси Уельської Кейт.
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