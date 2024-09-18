У смарагдовому купальнику: панамська модель похизувалася пишними формами і показала целюліт

Грейсі Бон зняла відео під час відпочинку.
Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram нове відео, яким вона мотивує своїх фоловерів любити і приймати себе такими, якими вони є.
На ньому Грейсі сміливо крокує у гарному суцільному купальнику смарагдового кольору з сексуальним декольте. На талії у неї була зав'язана біла сорочка, яку вона розв'язала і кинула на траву.
Красуня продемонструвала свої пишні форми і целюліт, якого зовсім не соромиться, а навпаки – любить.
"Целюліт – це прекрасно", – підписала модель відео.
Нагадаємо, Грейсі Бон у спортивному луку продемонструвала свої широкі стегна і пишні сідниці.
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