У смарагдовому купальнику: панамська модель похизувалася пишними формами і показала целюліт

Грейсі Бон зняла відео під час відпочинку.

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram нове відео, яким вона мотивує своїх фоловерів любити і приймати себе такими, якими вони є.

На ньому Грейсі сміливо крокує у гарному суцільному купальнику смарагдового кольору з сексуальним декольте. На талії у неї була зав'язана біла сорочка, яку вона розв'язала і кинула на траву.

Красуня продемонструвала свої пишні форми і целюліт, якого зовсім не соромиться, а навпаки – любить.

"Целюліт – це прекрасно", – підписала модель відео.

Нагадаємо, Грейсі Бон у спортивному луку продемонструвала свої широкі стегна і пишні сідниці.

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