У смарагдовому купальнику з камінням: британська телезірка похизувалася спокусливими сідницями

Глоя Феррі потішила фоловерів новою порцією пікантних знімків.
Британська телезірка Глоя Феррі під час відпочинку на острові влаштувала імпровізовану фотосесію і опублікувала її в Instagram.
Позувала вона біля стіни у зеленому купальнику із зав'язками-бантиками і золотистою фурнітурою із зеленим камінням.
Феррі продемонструвала сексуальну фігуру з різних ракурсів. Особливу увагу вона закцентувала на пружних і спокусливих сідницях із великим татуюванням.
Пляжний лук зірка реаліті доповнила босоніжками кольору крем-брюле на високій платформі і підборах. У неї було розпущене волосся і макіяж із нарощеними віями. Із прикрас Феррі використала золоті сережки-кільця, браслети і годинник.
"Острівне життя", – підписала знімки Глоя.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі похизувалася сексуальними формами у гламурному леопардовому купальнику з золотим кільцем на ліфі.
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