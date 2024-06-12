У смарагдовому купальнику з камінням: британська телезірка похизувалася спокусливими сідницями

Британська телезірка Глоя Феррі під час відпочинку на острові влаштувала імпровізовану фотосесію і опублікувала її в Instagram.

Позувала вона біля стіни у зеленому купальнику із зав'язками-бантиками і золотистою фурнітурою із зеленим камінням.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі продемонструвала сексуальну фігуру з різних ракурсів. Особливу увагу вона закцентувала на пружних і спокусливих сідницях із великим татуюванням.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Пляжний лук зірка реаліті доповнила босоніжками кольору крем-брюле на високій платформі і підборах. У неї було розпущене волосся і макіяж із нарощеними віями. Із прикрас Феррі використала золоті сережки-кільця, браслети і годинник.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

"Острівне життя", – підписала знімки Глоя.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі похизувалася сексуальними формами у гламурному леопардовому купальнику з золотим кільцем на ліфі.

Читайте також: