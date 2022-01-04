У смарагдовому пальті та з сумкою Chanel: Кеті Голмс на прогулянці в Нью-Йорку

У смарагдовому пальті та з сумкою Chanel: Кеті Голмс на прогулянці в Нью-Йорку

Акторка Кеті Голмс була заскочена папараці під час прогулянки в Сохо, в Нью-Йорку.

43-річна знаменитість була одягнена у смарагдове довге пальто, баклажанові штани та смугастий светр, який виднівся з-під рукавів. Взута Кеті була у зручні кросівки. Аутфіт для прогулянки зірка доповнила маленькою зеленою сумкою від Chanel на ланцюжку та місткою сумкою шопером, а також золотою підвіскою на шиї.

Кеті Голмс / Getty Images

У святковий сезон зірок рідко зустрінеш ось так у місті під час прогулянок. Але у Кеті Голмс, схоже, були справи, тому з дому вона таки вийшла.

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