У смарагдовому вбранні: експерша леді Франції Карла Бруні прийшла на вечірку з оголеними плечима

56-річна Карла Бруні – супермодель та дружина 23-го президента Франції Ніколя Саркозі – з'явилася серед гостей премії Chopard Trophy, яка вручається молодим акторам. Цей захід проводився в межах Каннського кінофестивалю та був спонсорований ювелірним брендом Chopard, тому Карла та інші гості ефектно позували у виробах бренду – розкішних кольє, браслетах та каблучках.

Бруні дістався набір із смарагдами, рубінами та бірюзою, який гарно поєднувався з її довгою сукнею смарагдового кольору. Вбрання красиво сиділо по фігурі, було фасоном "рибка" і мало відкриті плечі.

На грудях сукню прикрашало драпування з оксамитової тканини. Її вбрання було від бренду Alexis Mabille. Образ доповнили укладання, макіяж та гламурні босоніжки зі стразами.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали акторки Демі Мур та Єва Лонгорія.

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