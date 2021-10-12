У смарагдовому вбранні і сатинових туфлях: красива Кірстен Данст позувала на червоній доріжці

У смарагдовому вбранні і сатинових туфлях: красива Кірстен Данст позувала на червоній доріжці

Акторка прибула до Лондона, де відбувся показ фільму з її участю.

39-річна акторка Кірстен Данст з'явилася на червоній доріжці перед прем'єрою фільму "Сила собаки", в якому зіграла одну з ключових ролей. Для заходу зірка вибрала довгу сукню смарагдового кольору від бренду ERDEM, яку прикрашали складки на спідниці, невеликий, схожий на краплю, виріз на грудях і рукави фасону "єпископ".

Кірстен Данст / Associated Press

Свій образ Кірстен доповнила червоною помадою, укладанням волосся в стилі 40-х і сатиновими туфлями-човниками, відтінок яких перегукувався з принтом сукні.

Кірстен Данст / Associated Press

Показ фільму відбувся у Великій Британії під час Лондонського кінофестивалю BFI 2021, але вперше фільм був показаний у Венеції у вересні цього року. Тоді Данст теж сяяла перед камерами, але в строгому чорному костюмі.

Кірстен Данст / Associated Press

Сама картина оповідає про двох братів Філа і Джорджа Бербенків, які володіють найбільшим ранчо в Монтані. Коли Джордж таємно одружується з вдовою на ім'я Роуз, Філ почувається зрадженим і вирішує цей шлюб зруйнувати.

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