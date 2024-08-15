У смарагдовому вбранні із тисненням: 21-річна Дженна Ортега позувала перед фотографами у Мексиці

Зірка популярного серіалу "Венздей" — 21-річна акторка Дженна Ортега — відвідала фанзахід, присвячений фільму "Бітлджус Бітлджус". Захід выдбувся у Мексиці.

Перед камерами вона позувала у приталеному шкіряному костюмі смарагдового кольору. Вбрання складалося зі спідниці нижче колін, яка в деяких місцях була прикрашена шнурівкою, а також топа, у якого не було бретельок, але його повністю прикрашало тиснення.

Образ Ортега доповнила яскравим макіяжем, сережками та розпустила волосся. Також акторка взула туфлі у колір костюма, який був на високих підборах.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

А ось днем раніше дівчина з'явилася перед фотографами в незвичайній сукні від Vivienne Westwood з колекції весна-літо 2009, яку носила в поєднанні з прикрасами від Maison H. Сукня була з відкритими плечима і її декольте оформлено ніжним тюлем, який спадав з боків. Саме вбрання було повністю прикрашене чорними аплікаціями, а поділ був асиметричним.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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