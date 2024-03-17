У смарагдовому вбранні: "Русалонька" Голлі Бейлі знову зачарувала своїм вечірнім образом

Зірка фільму "Русалонька", 23-річна Голлі Бейлі відвідала 55 церемонію вручення нагород NAACP Image Awards, яка відбулася в The Shrine Auditorium у місті Лос-Анджелесі.
На захід дівчина одягла дивовижну сукню смарагдового кольору від бренду Nicole+Felicia. Це була сукня-бюстьє з декольте-серцем.
Вбрання було складного дизайну, з безліччю складок на корсеті, а оформлення бюстьє нагадувало троянди. Також гарно підкреслювало вбрання фігуру дівчини, оскільки воно мало глибоке декольте, що акцентувало увагу на декольте, в зоні стегон воно було приталене і розкльошене від колін.
Образ Голлі доповнила діамантовими сережками, заплетеними в косички волоссям, ніжним макіяжем та креативним манікюром.
Захід вона відвідала зі своїм коханим — репером DDG справжнє ім'я якого Дерріл Двейн Гренберрі-молодший. Артист був у чорному костюмі, білій сорочці та краватці-метелику. Пара мала дуже стильний вигляд.
Нагадаємо, що нещодавно у них народився первісток — син, якого назвали Гейло. Малюка новоспечені батьки поки що публіці не показували. Єдине фото, опубліковане в Мережі, — це знімок руки дитини із золотим браслетом, на якому було вигравіровано його ім'я.
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