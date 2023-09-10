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У смарагдовому вбранні з великою пряжкою на талії: Емма Робертс на модному показі в Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У смарагдовому вбранні з великою пряжкою на талії: Емма Робертс на модному показі в Нью-Йорку

Емма Робертс / Фото: Associated Press

Племінниця Джулії Робертс відвідала модне шоу відомого дизайнера.

32-річна акторка Емма Робертс, яка нещодавно повернулася до роботи над серіалом-антологією "Американська історія жахів", відвідала модний показ у Нью-Йорку. Зірка стала однією з гостей презентації нової колекції бренду Ralph Lauren Spring 2024 Ready To Wear. Показ цього разу ознаменував повернення дизайнера Ральфа Лорена на подіум Тижня моди в Нью-Йорку після чотирирічної перерви.

Емма Робертс / © Associated Press
Емма Робертс / Фото: Associated Press

Акторка вийшла до фотографів у довгій сукні смарагдового відтінку. У вбрання були складки на спідниці та декольте, а також довгий шлейф. Цікавою деталлю сукні став градієнт на краях тканини.

Спина у вбрання була відкрита.

Емма Робертс / © Associated Press
Емма Робертс / Фото: Associated Press

Доповнили образ Емми широкий чорний пояс із широкою золотою пряжкою, макіяж, сережки-крапельки та лаконічна зачіска.

Емма Робертс / © Associated Press
Емма Робертс / Фото: Associated Press

Також нещодавно вийшов перший повноцінний трейлер 12 сезону серіалу "Американська історія жахів", у якого, окрім Робертс, з'являться ще Кім Кардашян і Кара Делевінь.

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Дата публікації
Перегляди
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