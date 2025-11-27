- Дата публікації
У смарагдовій сукні та туфлях на підборах: 92-річна Джоан Коллінз сходила на святкову вечірку
92-річна Джоан Коллінз все ще сповнена сил та енергії відвідувати світські заходи.
Вчора акторка відвідала різдвяний концерт ярмарку St James’s Christmas Carol 2025 на підтримку фонду Quintessentially Foundation та проєкту Firefly у церкві Святого Джеймса у Лондоні.
Джоан приїхала на захід у смарагдовій оксамитовій вечірній сукні з кейпнакидкою та квадратним вирізом на декольте. На ній також були чорні колготи в сітку та лаковані туфлі-човники на підборах. Розкішний вечірній образ Коллінз доповнила об’ємним укладанням, насиченим вечірнім макіяжем, одягла великі сережки та золоту підвіску з великим смарагдом на шиї.
Також у неї на пальці була смарагдова каблучка і кілька широких золотих браслетів на зап’ясті. Ще Коллінз зробила темний манікюр, який мав досить святковий вигляд.
Днями, нагадаємо, ми згадували про п’ятьох чоловіків Джоан Коллінз. Особисте життя акторки було не менш яскравим, ніж її ролі в серіалах.