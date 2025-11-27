У смарагдовій сукні та туфлях на підборах: 92-річна Джоан Коллінз сходила на святкову вечірку

Джоан Коллінз / © Getty Images

Вчора акторка відвідала різдвяний концерт ярмарку St James’s Christmas Carol 2025 на підтримку фонду Quintessentially Foundation та проєкту Firefly у церкві Святого Джеймса у Лондоні.

Джоан приїхала на захід у смарагдовій оксамитовій вечірній сукні з кейпнакидкою та квадратним вирізом на декольте. На ній також були чорні колготи в сітку та лаковані туфлі-човники на підборах. Розкішний вечірній образ Коллінз доповнила об’ємним укладанням, насиченим вечірнім макіяжем, одягла великі сережки та золоту підвіску з великим смарагдом на шиї.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Також у неї на пальці була смарагдова каблучка і кілька широких золотих браслетів на зап’ясті. Ще Коллінз зробила темний манікюр, який мав досить святковий вигляд.

