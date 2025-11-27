ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовій сукні та туфлях на підборах: 92-річна Джоан Коллінз сходила на святкову вечірку

92-річна Джоан Коллінз все ще сповнена сил та енергії відвідувати світські заходи.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Getty Images

Вчора акторка відвідала різдвяний концерт ярмарку St James’s Christmas Carol 2025 на підтримку фонду Quintessentially Foundation та проєкту Firefly у церкві Святого Джеймса у Лондоні.

Джоан приїхала на захід у смарагдовій оксамитовій вечірній сукні з кейпнакидкою та квадратним вирізом на декольте. На ній також були чорні колготи в сітку та лаковані туфлі-човники на підборах. Розкішний вечірній образ Коллінз доповнила об’ємним укладанням, насиченим вечірнім макіяжем, одягла великі сережки та золоту підвіску з великим смарагдом на шиї.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан Коллінз / © Getty Images

Також у неї на пальці була смарагдова каблучка і кілька широких золотих браслетів на зап’ясті. Ще Коллінз зробила темний манікюр, який мав досить святковий вигляд.

Днями, нагадаємо, ми згадували про п’ятьох чоловіків Джоан Коллінз. Особисте життя акторки було не менш яскравим, ніж її ролі в серіалах.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie