- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
У смарагдовій сукні з глибоким вирізом: зірку фільму «Безголові» папараці заскочили у Венеції
48-річна Алісія Сільверстоун прибула до Італії, щоб відвідати кінофестиваль.
До об’єктивів папараці у Венеції потрапила зірка культового фільму «Безголові» — Алісія Сільверстоун.
Акторка мала яскравий вигляд у шовковій сукні максі смарагдового кольору, під якою не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності. Вбрання мало зав’язки-галтер і глибокий виріз.
Аутфіт Алісія доповнила укладанням із локонами, сонцезахисними окулярами на обличчі, ланцюжками з підвісками на шиї, золотим широким браслетом і каблучкою на руках.
Нагадаємо, Алісія Сільверстоун підтвердила, що майже через 30 років знімуть продовження фільму «Безголові».