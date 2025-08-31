ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
121
1 хв

У смарагдовій сукні з глибоким вирізом: зірку фільму «Безголові» папараці заскочили у Венеції

48-річна Алісія Сільверстоун прибула до Італії, щоб відвідати кінофестиваль.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Алісія Сільверстоун

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Венеції потрапила зірка культового фільму «Безголові» — Алісія Сільверстоун.

Акторка мала яскравий вигляд у шовковій сукні максі смарагдового кольору, під якою не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності. Вбрання мало зав’язки-галтер і глибокий виріз.

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Аутфіт Алісія доповнила укладанням із локонами, сонцезахисними окулярами на обличчі, ланцюжками з підвісками на шиї, золотим широким браслетом і каблучкою на руках.

Нагадаємо, Алісія Сільверстоун підтвердила, що майже через 30 років знімуть продовження фільму «Безголові».

