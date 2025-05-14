У смарагдовій сукні з лелітками: Єва Лонгорія розкішним образом викликала фурор на червоній доріжці у Каннах

Єва Лонгорія / © Associated Press

Реклама

Єва Лонгорія відвідала другий день Каннського кінофестивалю. Вона прийшла на прем'єру шпигунського бойовика «Місія неможлива: Фінальна розплата».

Єва Лонгорія / © Associated Press

На червоній доріжці акторка викликала фурор своїм розкішним образом. Вона сяяла у смарагдовій сукні, повністю розшитій лелітками, з кутюрної колекції осінь-зима 2025 бренду Elie Saab.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Вбрання приталеного силуету мало галтер, американську пройму, драпування нижче живота і на стегнах, а також невеликий шлейф.

Реклама

Єва Лонгорія / © Associated Press

А ще Лонгорія продемонструвала фотографам свою відкриту спину і напівпрозорий корсет ззаду.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Аутфіт акторка доповнила елегантною зачіскою з випущеними пасмами, вечірнім макіяжем і молочним манікюром. Вуха вона прикрасила красивими сережками з дрібними діамантами і великими смарагдами, а також каблучкою із цього самого комплекту.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Нагадаємо, Єва Лонгорія на захід у межах Каннського кінофестивалю прийшла в обтислому смугастому вбранні і чорних босоніжках.

До слова, в український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.

Реклама