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У смарагдовій сукні з лелітками: Єва Лонгорія розкішним образом викликала фурор на червоній доріжці у Каннах
50-річна акторка у красивому вбранні від Elie Saab прийшла подивитися восьму частину легендарної франшизи.
Єва Лонгорія відвідала другий день Каннського кінофестивалю. Вона прийшла на прем'єру шпигунського бойовика «Місія неможлива: Фінальна розплата».
На червоній доріжці акторка викликала фурор своїм розкішним образом. Вона сяяла у смарагдовій сукні, повністю розшитій лелітками, з кутюрної колекції осінь-зима 2025 бренду Elie Saab.
Вбрання приталеного силуету мало галтер, американську пройму, драпування нижче живота і на стегнах, а також невеликий шлейф.
А ще Лонгорія продемонструвала фотографам свою відкриту спину і напівпрозорий корсет ззаду.
Аутфіт акторка доповнила елегантною зачіскою з випущеними пасмами, вечірнім макіяжем і молочним манікюром. Вуха вона прикрасила красивими сережками з дрібними діамантами і великими смарагдами, а також каблучкою із цього самого комплекту.
Нагадаємо, Єва Лонгорія на захід у межах Каннського кінофестивалю прийшла в обтислому смугастому вбранні і чорних босоніжках.
До слова, в український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.