Рейчел Зеглер / © Associated Press

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Рейчел Зеглер відвідала прем’єру фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами» в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку, де продемонструвала розкішний образ.

На акторці була смарагдова атласна сукня без бретелей і зі складками з кутюрної колекції Zuhair Murad сезону осінь-зима 2026/27.

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Рейчел Зеглер / © Associated Press

З-під широкого атласного відвороту на ліфі визирало чорне мереживо з, а спереду сукню прикрашала об’ємна чорна троянда з тканини. Вузька спідниця переходила в широкий шлейф, який розклався віялом на фіолетовій доріжці.

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Рейчел Зеглер / © Associated Press

Зеглер доповнила аутфіт діамантовим кольє, елегантними сережками-підвісками й каблучками. Волосся вона зібрала у високий пучок, залишивши біля скроні укладений хвилею локон. Вона зробила макіяж із димчастими тінями і нюдовою помадою, а також манікюр кольору гнилої вишні.

Рейчел Зеглер / © Associated Press

На прем’єрі Рейчел також позувала з Томом Блайтом. У попередньому приквелі «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» вона зіграла Люсі Ґрей Берд, а він — молодого Коріолана Сноу.

Том Блайт і Рейчел Зеглер / © Associated Press

Про фільм

«Голодні ігри: Світанок перед жнивами» — приквел за однойменним романом Сюзанни Коллінз. Події розгортаються за 24 роки до історії Катніс Евердін. У центрі сюжету — 16-річний Геймітч Абернеті з Округу 12, якого обирають для участі в 50-х Голодних іграх. Цього разу Капітолій відправляє на арену вдвічі більше учасників, ніж зазвичай.

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Стрічку зняв Френсіс Лоуренс. Молодого Геймітча зіграв Джозеф Зада. До акторського складу також увійшли Вітні Пік, Маккенна Грейс, Ель Фаннінґ, Кіран Калкін, Рейф Файнс і Гленн Клоуз. В український прокат фільм виходить 19 листопада 2026 року.

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