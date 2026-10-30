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- Шоу-бізнес
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У смарагдовій сукні з торочки: Шарліз Терон приголомшила ефектним образом від Givenchy на галавечорі
Акторка обрала для івенту вбрання з довгою торочкою, яка під час руху відкривала її стрункі ноги.
Шарліз Терон відвідала галавечір Airbnb у Лос-Анджелесі. На хіднику зірка продемонструвала ефектний аутфіт.
На ній була смарагдова сукня Givenchy з колекції прет-а-порте весна–літо 2027, виконана з довгих тонких ниток торочки. Вбрання мало американську пройму, високий комір, акцентний блискучий пояс і відкриту спину.
Коли Терон рухалася, торочка розліталася і відкривала стрункі ноги акторки крізь високі бічні розрізи.
Не менш цікавим було і взуття Шарліз — чорно-жовті босоніжки з квадратними носками, тонкими підборами і великими об’ємними прикрасами спереду, які нагадували пухнасті помпони.
Лук Терон доповнила прикрасами Jessica McCormack: довгими сережками із зеленими та білими камінцями й каблучками. Волосся акторка зібрала у стильну зачіску, а в макіяжі зробила акцент на рожевій помаді. Також у неї був чорний манікюр.
Нагадаємо, Шарліз Терон з’явилася на заході в оригінальних штанях, схожих на спідницю.