- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 1 хв
У смарагдовій сукні з відвертим декольте: Ханна Веддінгем продемонструвала ефектний образ
Британська акторка обрала для своєї появи красиве атласне вбрання, яке підкреслило її форми.
Ханна Веддінгем відвідала захід «Жінки в кіно» (Women in Film), який відбувся у Беверлі-Гіллз. На червоній доріжці знаменитість з’явилася у розкішному вечірньому образі.
На Ханні була атласна сукня від Max Mara насиченого смарагдово-бірюзового кольору. Вбрання мало приталений силует, широкі бретельки, глибоке V-подібне декольте, яке підкреслило її пишний бюст, а також розкльошений поділ із невеликим шлейфом позаду.
Аутфіт Веддінгем доповнила чорними босоніжками на високих підборах. Вона зробила високу зачіску з об’ємом біля коренів і макіяж з пишними віями, персиковими рум’янами і ніжно-рожевим блиском.
Вуха вона прикрасила великими краплевидними сережками, а руки — каблучками. Манікюр кольору гнилої вишні завершив аутфіт Ханни.
Нагадаємо, Ханна Веддінгем у костюмі з анімалістичним принтом і білих туфлях сходила на телешоу.