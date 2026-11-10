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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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48
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1 хв

У смарагдовій сукні з відвертим декольте: Ханна Веддінгем продемонструвала ефектний образ

Британська акторка обрала для своєї появи красиве атласне вбрання, яке підкреслило її форми.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ханна Веддінгем

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна Веддінгем відвідала захід «Жінки в кіно» (Women in Film), який відбувся у Беверлі-Гіллз. На червоній доріжці знаменитість з’явилася у розкішному вечірньому образі.

На Ханні була атласна сукня від Max Mara насиченого смарагдово-бірюзового кольору. Вбрання мало приталений силует, широкі бретельки, глибоке V-подібне декольте, яке підкреслило її пишний бюст, а також розкльошений поділ із невеликим шлейфом позаду.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Аутфіт Веддінгем доповнила чорними босоніжками на високих підборах. Вона зробила високу зачіску з об’ємом біля коренів і макіяж з пишними віями, персиковими рум’янами і ніжно-рожевим блиском.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Вуха вона прикрасила великими краплевидними сережками, а руки — каблучками. Манікюр кольору гнилої вишні завершив аутфіт Ханни.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Нагадаємо, Ханна Веддінгем у костюмі з анімалістичним принтом і білих туфлях сходила на телешоу.

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